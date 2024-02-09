Глава Роспотребнадзора: «болезнь X» является термином, а не конкретным вирусом
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Об этом Попова заявила на лекции «Подвиг во имя жизней» в рамках выставки «Россия».
«Х — это неизвестное. Такого вируса нет и не будет. Это то, что используется для моделирования ситуации при разных свойствах», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, специалисты должны просчитывать различные эпидемиологические сценарии с целью прогнозирования ответных действий.
Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 15 по 19 января обсудили «болезнь X», которая может по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.