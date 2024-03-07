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Диетолог Мещерякова посоветовала женщинам не снижать количество жиров в рационе

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Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала характерные для женщин ошибки в питании.

Первая — избыток простых углеводов, особенно во время частых перекусов, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

К простым углеводам относятся не только хлебобулочные изделия и белый сахар, но и свежевыжатые фруктовые соки, шоколад, конфеты, сухофрукты, отметила Мещерякова.

Вторая распространённая ошибка, по её словам, тактика исключения жиров из ежедневного рациона.

«Необходимо, чтобы ежедневное питание женщины было насыщено качественными жирами: нерафинированные растительные масла, рыба, орехи, мясная продукция, яйца, естественные необезжиренные молочные продукты», — заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

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