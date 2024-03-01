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Ветеринар Гольнева назвала опасные для кошек продукты

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Ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала об опасных для кошек продуктах.
Ветеринар Гольнева назвала опасные для кошек продукты
  • Gettyimages.ru

«Категорически давать со стола кошкам нельзя виноград, шоколад, чеснок — это продукты-убийцы для кошек», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, также не рекомендуется кормить питомцев солёным, жареным и копчёным.

По словам ветеринара, всё, что вредно для человека, будет вредно и для кошки.

«Кусочки курицы, если они несолёные и непечёные, могут быть безопасными. То есть если это кусочек мяса из супа, то безопасно, но мы всегда должны смотреть, насколько у кошки чувствительное пищеварение. Если она хорошо всё это переносит, то мы можем кусочком варёной курицы её побаловать», — заключила Гольнева.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета «Росбиотех» Андрей Руденко рассказал, какие существуют особенности кормления домашних кошек.

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