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Ветеринар Руденко рассказал об особенностях кормления домашних кошек

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Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета «Росбиотех» Андрей Руденко рассказал, какие существуют особенности кормления домашних кошек.

«Что касается натурального корма для кошек, то важно помнить, что это облигатные (строго плотоядные) хищники, то есть основой их рациона должно быть мясо», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, при кормлении натуральным кормом нужно включать таурин в виде добавок, поскольку эта аминокислота поддерживает нормальную работу почек и печени, а также сердца.

Как считает Руденко, оптимальный вариант — использование полнорационных промышленных кормов, сбалансированных по основным питательным веществам.

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