Диетолог Белоусова рассказала о свойствах разноцветных овощей и фруктов
- Gettyimages.ru
Так, в ярко-оранжевых и красных овощах и фруктах содержится много каротиноидов, обладающих сильными антиоксидантными свойствами, сообщила она в интервью Радио Sputnik.
Зелёные плоды богаты хлорофиллом, который переносит кислород. Поэтому такие овощи включают в рацион при анемии, тем более, что листовая зелень содержит ещё и железо, отметила Белоусова.
Фиолетовый и синий цвет придают плодам антоцианы. По словам диетолога, эти витаминоподобные элементы — мощные антиоксиданты.
А в белых овощах, таких как чеснок и лук, содержится аллицин — природный антисептик, добавила эксперт.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.