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Диетолог Белоусова рассказала о свойствах разноцветных овощей и фруктов

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Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что в овощах и фруктах, различных по цвету, содержатся разные микроэлементы, оказывающие влияние на здоровье.
Диетолог Белоусова рассказала о свойствах разноцветных овощей и фруктов
  • Gettyimages.ru

Так, в ярко-оранжевых и красных овощах и фруктах содержится много каротиноидов, обладающих сильными антиоксидантными свойствами, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Зелёные плоды богаты хлорофиллом, который переносит кислород. Поэтому такие овощи включают в рацион при анемии, тем более, что листовая зелень содержит ещё и железо, отметила Белоусова.

Фиолетовый и синий цвет придают плодам антоцианы. По словам диетолога, эти витаминоподобные элементы — мощные антиоксиданты.

А в белых овощах, таких как чеснок и лук, содержится аллицин — природный антисептик, добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

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