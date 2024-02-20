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Диетолог Белоусова: питание следует корректировать с возрастом

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Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова посоветовала корректировать рацион в зависимости от пола и возраста.

До 25 лет, пока идёт биологическое взросление организма, не следует допускать ограничительных диет, к примеру, переходить на вегетарианство или кетодиету, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

При этом, по её словам, начиная с 35—40 лет нужно корректировать рацион в зависимости от пола.

Так, например, мужчинам нужно беречь здоровье сердечно-сосудистой системы, сокращать количество продуктов, богатых холестерином, есть больше овощей и фруктов.

Женщинам, чтобы избежать остеопороза, рекомендуется включать в рацион цельное молоко и молочные продукты, а также кисломолочные напитки, творог, сыр.

Людям старше 50 лет вегетарианские диеты не рекомендуются, предупредила Белоусова. По её словам, отказ от мяса может привести к железодефицитной анемии, упадку сил и иммунитета.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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