RT в Telegram
Подпишись

Трихолог Гайдайчук назвала неправильное питание одной из причин облысения

Короткая ссылка
Эксперт по превентивной медицине, дерматовенеролог, дерматолог и трихолог Европейского медицинского центра (EMC) Марина Гайдайчук заявила, что неправильное питание является одним из факторов, провоцирующих облысение.
Трихолог Гайдайчук назвала неправильное питание одной из причин облысения
  • Gettyimages.ru

«Наиболее распространённые причины выпадения волос: неправильное питание, хронический недосып, гормональный дисбаланс, стресс, осложнения некоторых заболеваний и побочный эффект приёма определённых препаратов», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

Специалист рекомендовала не медлить с посещением врача, если замечено выпадение волос, а объём визуально уменьшился за один-три месяца.

Как отметила Гайдайчук, облысение может быть следствием проблем внутри организма.

Врач-трихолог назначит опредёленную терапию, а также направит на дополнительное обследование к смежным специалистам — гинекологам, эндокринологам, диетологам, неврологам.

Ранее врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметологии» Екатерина Титушкина рассказала, какие продукты следует включить в рацион для нормального роста волос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить