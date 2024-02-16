Трихолог Гайдайчук назвала неправильное питание одной из причин облысения
- Gettyimages.ru
«Наиболее распространённые причины выпадения волос: неправильное питание, хронический недосып, гормональный дисбаланс, стресс, осложнения некоторых заболеваний и побочный эффект приёма определённых препаратов», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».
Специалист рекомендовала не медлить с посещением врача, если замечено выпадение волос, а объём визуально уменьшился за один-три месяца.
Как отметила Гайдайчук, облысение может быть следствием проблем внутри организма.
Врач-трихолог назначит опредёленную терапию, а также направит на дополнительное обследование к смежным специалистам — гинекологам, эндокринологам, диетологам, неврологам.
Ранее врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметологии» Екатерина Титушкина рассказала, какие продукты следует включить в рацион для нормального роста волос.