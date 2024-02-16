Трихолог Гайдайчук назвала неправильное питание одной из причин облысения

Эксперт по превентивной медицине, дерматовенеролог, дерматолог и трихолог Европейского медицинского центра (EMC) Марина Гайдайчук заявила, что неправильное питание является одним из факторов, провоцирующих облысение.

«Наиболее распространённые причины выпадения волос: неправильное питание, хронический недосып, гормональный дисбаланс, стресс, осложнения некоторых заболеваний и побочный эффект приёма определённых препаратов», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

Специалист рекомендовала не медлить с посещением врача, если замечено выпадение волос, а объём визуально уменьшился за один-три месяца.

Как отметила Гайдайчук, облысение может быть следствием проблем внутри организма.

Врач-трихолог назначит опредёленную терапию, а также направит на дополнительное обследование к смежным специалистам — гинекологам, эндокринологам, диетологам, неврологам.

Ранее врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметологии» Екатерина Титушкина рассказала, какие продукты следует включить в рацион для нормального роста волос.