Трихолог Титушкина перечислила витамины и минералы для здоровья волос

Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметологии» Екатерина Титушкина рассказала, какие продукты следует включить в рацион для нормального роста волос.

Фундаментальную роль в формировании структуры волос играет белковая пища, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

В ряду таких продуктов она назвала яйца, рыбу, мясо, бобовые, орехи и семена.

Также для нормального роста волос важны продукты, богатые железом (печень, говядина, морепродукты, шпинат, гречка, орехи), цинком (говядина, баранина, молочные продукты, овёс, киноа), селеном (пшеничные отруби, белые грибы, чеснок, морские водоросли, бобовые, маслины, фисташки и кешью).

Кроме того, для здоровья волос организму нужны витамины группы B (фолиевая и пантотеновая кислоты), антиоксиданты (витамины С и E) и омега-3 жирные кислоты, заключила Титушкина.

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