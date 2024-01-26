RT в Telegram
Подпишись

Трихолог Титушкина перечислила витамины и минералы для здоровья волос

Короткая ссылка
Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметологии» Екатерина Титушкина рассказала, какие продукты следует включить в рацион для нормального роста волос.
Трихолог Титушкина перечислила витамины и минералы для здоровья волос
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

Фундаментальную роль в формировании структуры волос играет белковая пища, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

В ряду таких продуктов она назвала яйца, рыбу, мясо, бобовые, орехи и семена.

Также для нормального роста волос важны продукты, богатые железом (печень, говядина, морепродукты, шпинат, гречка, орехи), цинком (говядина, баранина, молочные продукты, овёс, киноа), селеном (пшеничные отруби, белые грибы, чеснок, морские водоросли, бобовые, маслины, фисташки и кешью).

Кроме того, для здоровья волос организму нужны витамины группы B (фолиевая и пантотеновая кислоты), антиоксиданты (витамины С и E) и омега-3 жирные кислоты, заключила Титушкина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить