Врач Шехян назвал каши из овсянки, пшёнки и гречки самыми полезными
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«Благодаря сбалансированному составу она легко усваивается, а имеющаяся в составе клетчатка помогает кишечнику активнее работать», — поделился специалист в беседе с газетой «Известия».
Также в ряду полезных круп он отметил пшёнку, так как она легко усваивается благодаря балансу белков и углеводов, и гречку, которая известна высоким содержанием железа.
При этом важно правильно приготовить кашу, отметил врач.
«Многие стараются улучшить их вкус, добавляя сливочное масло, пережаренные овощи или жирное мясо. С такими добавками каши однозначно перестают быть диетическими и даже могут навредить», — предупредил Шехян.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.