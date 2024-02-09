Врач Шехян назвал каши из овсянки, пшёнки и гречки самыми полезными

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян назвал овсянку одной из самых полезных каш.

«Благодаря сбалансированному составу она легко усваивается, а имеющаяся в составе клетчатка помогает кишечнику активнее работать», — поделился специалист в беседе с газетой «Известия».

Также в ряду полезных круп он отметил пшёнку, так как она легко усваивается благодаря балансу белков и углеводов, и гречку, которая известна высоким содержанием железа.

При этом важно правильно приготовить кашу, отметил врач.

«Многие стараются улучшить их вкус, добавляя сливочное масло, пережаренные овощи или жирное мясо. С такими добавками каши однозначно перестают быть диетическими и даже могут навредить», — предупредил Шехян.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.