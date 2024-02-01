Диетолог Джутова предупредила о последствиях резкого снижения массы тела

Врач-диетолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала, что слишком быстрое похудение влечёт потерю мышечной массы.

«Снижать вес необходимо плавно — от 3 до 5% от стартовых значений в месяц при самостоятельном похудении и до 5—7% при лечении ожирения под наблюдением врача», — посоветовала Джутова в разговоре с газетой «Известия».

По её словам, рекомендуется сбрасывать не более 500 г жировой массы в неделю, или 2,5 кг в месяц.

В свою очередь, диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как правильно проводить разгрузочные дни.

Она посоветовала пить больше воды и исключить из рациона на день-два всю молочную продукцию. По её словам, можно попробовать кефирную, огуречную или яблочную диету. Однако при дискомфорте и чувстве голода следует вернуться к обычному режиму питания, отметила она.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребление сливочного масла в умеренном количестве полезно для здоровья.