Диетолог Гинзбург: 20 граммов сливочного масла в день полезны для сердца

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребление сливочного масла в умеренном количестве полезно для здоровья.

«В масле есть все жирорастворимые витамины (А, D, E, К. — RT), вполне сбалансированный состав жирных кислот», — поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

Гинзбург посоветовал не превышать суточную дозу потребления продукта, которая составляет порядка 15—20 г. По его словам, учёные выяснили, что такое количество сливочного масла способствует снижению вероятности инфарктов и инсультов.

Воздержаться от употребления продукта следует людям с патологиями желчного пузыря и желчевыводящих путей, а также с гастритом в стадии обострения, заключил диетолог.

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