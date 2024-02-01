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Врач Чижикова предостерегла от чрезмерного употребления сахара

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Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова заявила, что чрезмерное употребление сахара может привести к хроническому воспалению.
Врач Чижикова предостерегла от чрезмерного употребления сахара
  • Gettyimages.ru
  • © Deagreez

«Важно понимать, что хроническое воспаление может привести к серьёзным заболеваниям, таким как бронхиальная астма, ревматоидный артрит, сахарный диабет второго типа, ожирение, заболевания сердца и сосудов, рак», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, сладости и подслащенные напитки нагружают организм лишними углеводами, что, в свою очередь, может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и обмена веществ.

«Это ослабляет защитные силы организма и делает его более подверженным воспалениям», — объяснила врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.

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