Врач Байо перечислил полезные продукты для завтрака
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Завтрак улучшает работу кишечника, нормализует гормональный фон, способствует насыщению микроэлементами, тем самым делая человека продуктивным, поделился специалист с РИАМО.
«Правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы, главный из них — это качественные белки и жиры, а также сложные углеводы для энергии на весь день», — отметил врач.
Он рекомендовал включать в завтраки куриные яйца, макароны из твёрдых сортов пшеницы, молочные продукты — кефир, йогурт, простоквашу, а также каши из овсянки или гречки на молоке и фруктовые смузи.
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