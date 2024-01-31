Врач Байо перечислил полезные продукты для завтрака

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.

Завтрак улучшает работу кишечника, нормализует гормональный фон, способствует насыщению микроэлементами, тем самым делая человека продуктивным, поделился специалист с РИАМО.

«Правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы, главный из них — это качественные белки и жиры, а также сложные углеводы для энергии на весь день», — отметил врач.

Он рекомендовал включать в завтраки куриные яйца, макароны из твёрдых сортов пшеницы, молочные продукты — кефир, йогурт, простоквашу, а также каши из овсянки или гречки на молоке и фруктовые смузи.

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