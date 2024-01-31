Диетолог Мещерякова посоветовала сбалансировать питание для похудения

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова посоветовала скорректировать режим питания для быстрого и безопасного похудения.

Рекомендованное безопасное снижение веса — 3—4 кг за месяц, напомнила врач в беседе с газетой «Известия».

Она посоветовала скорректировать режим питания и распределить пищевую нагрузку: 25—30% суточного рациона должно приходиться на утро, 30—40% — на день, 30—35% — на вечер.

Также следует контролировать объём съеденной пищи — он не должен превышать 300—500 г за приём.

Кроме того, Мещерякова рекомендовала полностью исключить вредные продукты, соблюдать питьевой режим и избегать длительных периодов голодания и низкокалорийных программ (до 1 тыс. ккал в день).

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.