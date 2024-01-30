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Кардиолог Шехян рассказал о свойствах граната при повышенном давлении

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Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян рекомендовал пить гранатовый сок при высоком давлении.
Кардиолог Шехян рассказал о свойствах граната при повышенном давлении
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

«Есть два продукта, которые прямо воздействуют на уровень артериального давления. Первый — гранат. Он содержит витамин С, а также массу активных компонентов, которые в том числе замедляют действие ангиотензина — вещества, сужающего сосуды», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, для лучшего эффекта стоит пить натуральный гранатовый сок. Ещё он отметил полезные свойства черноплодной рябины. Эти плоды также прямо снижают давление.

«Но полагаться в лечении только на них, отказываясь от лекарственных препаратов, нельзя — мы никогда не сможем рассчитать, сколько того или иного продукта необходимо съесть, чтобы давление снизилось. Гранаты и черноплодная рябина противопоказаны гипотоникам», — заключил кардиолог.

Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, какие продукты помогают поддерживать здоровье сердца.

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