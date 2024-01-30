Кардиолог Шехян рассказал о свойствах граната при повышенном давлении

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян рекомендовал пить гранатовый сок при высоком давлении.

«Есть два продукта, которые прямо воздействуют на уровень артериального давления. Первый — гранат. Он содержит витамин С, а также массу активных компонентов, которые в том числе замедляют действие ангиотензина — вещества, сужающего сосуды», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, для лучшего эффекта стоит пить натуральный гранатовый сок. Ещё он отметил полезные свойства черноплодной рябины. Эти плоды также прямо снижают давление.

«Но полагаться в лечении только на них, отказываясь от лекарственных препаратов, нельзя — мы никогда не сможем рассчитать, сколько того или иного продукта необходимо съесть, чтобы давление снизилось. Гранаты и черноплодная рябина противопоказаны гипотоникам», — заключил кардиолог.

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