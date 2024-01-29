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Специалист Курбатова заявила о пользе употребления фруктов для поддержания здоровья сердца

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Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, какие продукты помогают поддерживать здоровье сердца. В частности, это овощи и фрукты, в которых есть антиоксиданты, витамины и минералы.
Специалист Курбатова заявила о пользе употребления фруктов для поддержания здоровья сердца
  • Gettyimages.ru
  • © kupicoo

В беседе с inkazan.ru эксперт также рекомендовала добавить в рацион цельнозерновые продукты, в том числе овёс, коричневый рис.

Среди других полезных продуктов — лосось, сардины, орехи и семена льна, которые содержат жирные кислоты омега-3. В качестве источника мононенасыщенных жиров послужит оливковое масло.

«Эти рекомендации общие и могут варьироваться в зависимости от индивидуального здоровья и рекомендаций врача. Перед изменением диеты при сердечно-сосудистых заболеваниях следует проконсультироваться с врачом», — добавила Курбатова.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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