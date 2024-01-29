Диетолог Соломатина рассказала о вреде жареной картошки для сосудов и мозга

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что частое употребление жареного картофеля ведёт к нарушениям кровообращения.

От употребления жареного картофеля повышается уровень глюкозы в крови, что ведёт к частым воспалениям, отметила она в интервью Радио Sputnik.

Организм вынужден реагировать на это — например, повреждения эндотелия сосудов «залепляются» холестерином. Это, в свою очередь, ведёт к нарушению кровообращения, в результате чего может ухудшиться кровоснабжение головного мозга, предупредила Соломатина.

«Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он «ломается», то есть многие нейроны погибают», — заключила диетолог.

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