Диетолог Соломатина рассказала о вреде жареной картошки для сосудов и мозга
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От употребления жареного картофеля повышается уровень глюкозы в крови, что ведёт к частым воспалениям, отметила она в интервью Радио Sputnik.
Организм вынужден реагировать на это — например, повреждения эндотелия сосудов «залепляются» холестерином. Это, в свою очередь, ведёт к нарушению кровообращения, в результате чего может ухудшиться кровоснабжение головного мозга, предупредила Соломатина.
«Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он «ломается», то есть многие нейроны погибают», — заключила диетолог.
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