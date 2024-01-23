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Врач Стебницкая рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом

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Врач-рефлексотерапевт, специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» София Стебницкая перечислила продукты, которые помогают бороться со стрессом.
Врач Стебницкая рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом
  • Gettyimages.ru
  • © zoff-photo

«Например, имбирь является настоящим сокровищем в мире китайской кулинарии и традиционной медицины. Он обладает прекрасными антиоксидантными свойствами и способен повысить циркуляцию крови, что помогает снять стресс и укрепить организм», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Также специалист рекомендовала для снятия раздражительности, напряжения и общей усталости употреблять красный чай, гранат и бульон.

«Горячий приготовленный, но не из кубиков бульон — прекрасный способ согреться в холодные дни и восстановить силы. В китайской кухне широко используется куриный бульон с добавлением имбиря и зелени, что делает его не только вкусным, но и полезным для оздоровления», — заключила Стебницкая.

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