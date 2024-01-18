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Эндокринолог Толмасова заявила об отсутствии витаминов в пакетированных соках

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Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рассказала, что в пакетированных соках нет витаминов.
Эндокринолог Толмасова заявила об отсутствии витаминов в пакетированных соках
  • Gettyimages.ru
  • © Obradovic

«Высокая температура, используемая при подготовке соков к столь длительному хранению, уничтожает в них все витамины», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Она также отметила, что для поддержания вкуса и удаления неприятных запахов в состав пакетированных соков входят химические вещества, которые также могут обладать генотоксичностью.

Кроме того, обратила внимание специалист, самые важные питательные вещества содержатся в кожуре, а этой клетчатки нет в пакетированных соках.

«И даже если производители утверждают обратное, в упаковках содержатся лишь искусственные элементы, а не натуральная клетчатка», — заключила Толмасова.

Ранее гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян заявила о недопустимости хранения салатов с заправкой более 12 часов.

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