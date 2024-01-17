Гастроэнтеролог Погосян не рекомендовала хранить салаты с заправкой более 12 часов
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«Почти все существующие салаты должны храниться при температуре +2...+6 °С не более 18 часов без заправки. А салаты, которые мы заправляем майонезом, маслом, соевым соусом и другими добавками, — не более 12 часов, согласно данным Роспотребнадзора», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, необходимо следить за сроком годности продуктов, так как их употребление в испорченном виде может вызвать отравление или серьёзную кишечную инфекцию.
«Связано это с тем, что мы смешиваем разные по своим химическим свойствам продукты, с разными механизмами термической обработки, а также разным микробным составом, что зачастую может увеличить размножение опасных бактерий в них», — объяснила гастроэнтеролог.
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