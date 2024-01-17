Диетолог Мансурова заявила о важной роли соли для восстановления организма

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала о пользе соли и её роли в восстановлении организма.

Соль регулирует электролитный баланс, способствует мышечным сокращениям и помогает бороться с микробами, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Специалист также отметила, что соль создаёт условия для существования эритроцитов (красных кровяных телец). В желудке она образует соляную кислоту, без которой не будет нормального пищеварения.

В то же время Мансурова обратила внимание на то, что соль полезна и необходима при условии использования не более пяти граммов в сутки.

При переборе возникнут проблемы с повышенным давлением и отёками, также вырастут риски инфарктов, инсульта, образования камней в почках, добавила диетолог.

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