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Диетолог Мансурова заявила о важной роли соли для восстановления организма

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала о пользе соли и её роли в восстановлении организма.
Диетолог Мансурова заявила о важной роли соли для восстановления организма
  • Gettyimages.ru

Соль регулирует электролитный баланс, способствует мышечным сокращениям и помогает бороться с микробами, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Специалист также отметила, что соль создаёт условия для существования эритроцитов (красных кровяных телец). В желудке она образует соляную кислоту, без которой не будет нормального пищеварения.

В то же время Мансурова обратила внимание на то, что соль полезна и необходима при условии использования не более пяти граммов в сутки.

При переборе возникнут проблемы с повышенным давлением и отёками, также вырастут риски инфарктов, инсульта, образования камней в почках, добавила диетолог.

Ранее врач-ревматолог «СМ-Клиники» Ирина Коршунова дала рекомендации, как компенсировать недостаток кальция у пожилых людей.

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