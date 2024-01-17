RT в Telegram
Подпишись

Ревматолог Коршунова рассказала, как восполнить нехватку кальция у пожилых

Короткая ссылка
Врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова дала рекомендации, как компенсировать недостаток кальция у пожилых людей.
Ревматолог Коршунова рассказала, как восполнить нехватку кальция у пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

«В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

В то же время специалист обратила внимание на то, что кальций, даже при достаточном его поступлении в организм, практически не усваивается без витамина D.

«Витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь), яичных желтках. Не стоит забывать про продукты, богатые белком, такие как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобы и орехи», — заключила ревматолог.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Ольга Воробьёва рассказала, какие завтраки могут считаться полезными. Одним из вариантов она назвала кашу из цельной крупы на молоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить