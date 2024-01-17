Ревматолог Коршунова рассказала, как восполнить нехватку кальция у пожилых

Врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова дала рекомендации, как компенсировать недостаток кальция у пожилых людей.

«В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

В то же время специалист обратила внимание на то, что кальций, даже при достаточном его поступлении в организм, практически не усваивается без витамина D.

«Витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь), яичных желтках. Не стоит забывать про продукты, богатые белком, такие как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобы и орехи», — заключила ревматолог.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Ольга Воробьёва рассказала, какие завтраки могут считаться полезными. Одним из вариантов она назвала кашу из цельной крупы на молоке.