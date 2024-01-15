Врач Зубарева: здоровое питание снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Врач-терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева отметила, что здоровое питание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Во-первых, здоровое питание помогает за счёт нормализации веса: лишние килограммы являются мощным фактором развития множества опасных заболеваний, среди которых не только патологии сердца и сосудов, но и эндокринные нарушения, сахарный диабет 2-го типа, онкология», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Среди основных ошибок в питании она обратила внимание на дефицит овощей, фруктов и ягод, употребление жареной пищи, частое использование сахара, дефицит жидкости.

«На самом деле сердце очень страдает от нехватки жидкости. Дефицит воды приводит к сгущению крови, сердечно-сосудистой системе становится трудно справляться с её перекачиванием. Дополнительное давление на сердце и сосуды вызывает увеличение числа сердечных сокращений, наша главная мышца начинает работать на износ, а артериальное давление увеличивается. Соответственно, растёт риск инсульта и инфаркта», — заключила Зубарева.

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