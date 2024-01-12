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Психолог Игонина: отмечать старый Новый год полезно для эмоционального баланса

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина выразила мнение, что празднование старого Нового года имеет терапевтический эффект, который способен гармонизировать состояние человека.
Психолог Игонина: отмечать старый Новый год полезно для эмоционального баланса
  • Gettyimages.ru
  • © svetikd

Старый Новый год — ещё один повод порадовать близких подарками, поделилась она в беседе с РИАМО.

«Ощущение праздника, возможность ещё раз поверить в чудеса, помечтать, посидеть за столом и насладиться вкусными блюдами в компании любимых людей, обменяться подарками и добрыми пожеланиями — всё это способствует восстановлению эмоционального баланса, улучшает настроение и снижает уровень стресса, который мог накопиться за первую рабочую неделю», — резюмировала Игонина.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

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