Психолог Игонина: отмечать старый Новый год полезно для эмоционального баланса

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина выразила мнение, что празднование старого Нового года имеет терапевтический эффект, который способен гармонизировать состояние человека.

Старый Новый год — ещё один повод порадовать близких подарками, поделилась она в беседе с РИАМО.

«Ощущение праздника, возможность ещё раз поверить в чудеса, помечтать, посидеть за столом и насладиться вкусными блюдами в компании любимых людей, обменяться подарками и добрыми пожеланиями — всё это способствует восстановлению эмоционального баланса, улучшает настроение и снижает уровень стресса, который мог накопиться за первую рабочую неделю», — резюмировала Игонина.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.