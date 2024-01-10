Диетолог Королёва посоветовала не голодать после новогодних застолий

Диетолог Маргарита Королёва дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

«Первая рекомендация — не мучить себя голодом, особенно в столь морозное время, организму нужны калории. Глядя на весы, главное себя не винить и зарядить уверенностью, что всё поправимо. В день должно быть обязательно от четырёх до шести приёмов пищи, потому что каждый из них ускоряет обмен веществ и помогает снизить вес», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, важно перестать есть солёное. Рекомендуется пить больше воды.

Кроме того, считает Королёва, в составе питания стоит оставить белок, то есть мясо, птицу и рыбу.

«Также в рацион надо ввести овощи и сезонные фрукты для поддержания иммунитета. Объёмы пищи должны быть лаконичными — не более 200—250 г за приём», — добавила диетолог.

Ранее главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала не увлекаться холодцом.