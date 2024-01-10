Диетолог Стародубова посоветовала не злоупотреблять холодцом

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала не увлекаться холодцом.

«Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По мнению специалиста, такая пища вредна даже для здорового человека.

Диетолог посоветовала вместо классического холодца выбирать менее жирное заливное.

«При приготовлении заливных блюд добавляется желатин. И продукты не нужно подвергать столь длительной тепловой обработке, что позволяет сократить время приготовления и лучше сохранить некоторые пищевые вещества», — заключила Стародубова.

Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала пить какао для улучшения памяти и предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний.