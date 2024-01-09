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Диетолог Залетова рассказала о полезных свойствах какао

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Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала пить какао для улучшения памяти и предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Диетолог Залетова рассказала о полезных свойствах какао
  • Gettyimages.ru
  • © Iryna Kaliukina

«Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, какао богато антиоксидантами, и напиток, приготовленный из чистого какао-порошка, обладает максимально полезными свойствами.

«Он несладкий и жирноватый на вкус, в том числе за счёт ненасыщенных жирных кислот в его составе. Такой какао рекомендуется пить хотя бы два — три раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу. Но можно употреблять его и раз в неделю, чередуя с другими продуктами, содержащими антиоксиданты, например, с зелёным чаем», — заключила Залетова.

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