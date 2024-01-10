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Врач Демьяновская рассказала о пользе и вреде минеральной воды

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала полезные качества минеральной воды и рассказала о вреде злоупотребления ею.
Врач Демьяновская рассказала о пользе и вреде минеральной воды
  • Gettyimages.ru

«Сама по себе минеральная вода, даже с лечебными свойствами, не считается лекарственным средством. Но она оказывает лечебное действие в зависимости от состава, что используется в бальнеотерапии — разновидности водолечения, то есть санаторно-курортного лечения», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом, по мнению специалиста, минеральную воду нельзя употреблять вместо чистой или газированной воды или соков. Она должна применяться дозированно и по назначению врача.

К тому же избыток натрия в минеральной воде негативно сказывается при острой или хронической почечной недостаточности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

«В период обострения язвенной болезни желудка минеральную воду не назначают. Кроме того, некоторые виды минеральной воды с высоким содержанием натрия и хлора не рекомендуются людям с гипертонической болезнью из-за способности этих ионов повышать артериальное давление», — отметила Демьяновская.

Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала пить какао для улучшения памяти и предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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