Гастроэнтеролог Терехова посоветовала не есть бумажки с желаниями в новогоднюю ночь
«Потому что это неспецифичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения», — сказала она в беседе с Life.ru.
Как отметила врач, самый безопасный способ — проговорить про себя своё желание под бой курантов.
«И пусть ваши желания сбываются», — добавила она.
Ранее бренд-шеф Максим Кузнецов дал несколько советов, как сделать новогодние блюда менее калорийными.