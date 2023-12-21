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Гастроэнтеролог Терехова посоветовала не есть бумажки с желаниями в новогоднюю ночь

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Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Татьяна Терехова заявила, что не стоит есть бумажки с желаниями в новогоднюю ночь.

«Потому что это неспецифичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения», — сказала она в беседе с Life.ru.

Как отметила врач, самый безопасный способ — проговорить про себя своё желание под бой курантов.

«И пусть ваши желания сбываются», — добавила она.

Ранее бренд-шеф Максим Кузнецов дал несколько советов, как сделать новогодние блюда менее калорийными.

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