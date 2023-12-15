Врач Кашух рассказала о пользе чернослива для ЖКТ и костей

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах чернослива.

Чернослив богат витаминами группы В, А, Е и К, а также минералами, такими как калий, железо, фосфор, цинк, медь, марганец, магний, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Он также полезен для ЖКТ из-за высокого содержания растворимой и нерастворимой клетчатки.

Кроме того, исследования подтвердили, что чернослив способствует сохранению и образованию костной ткани, отметила Кашух.

Помимо этого, в черносливе содержится большое количество полифенолов — природных антиоксидантов, препятствующих воспалениям и снижающих риск развития онкологии и болезней сердца, добавила врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.