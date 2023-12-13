Гастроэнтеролог Кожевникова заявила о вреде завтрака в постели

Гастроэнтеролог, врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Олеся Кожевникова рекомендовала не злоупотреблять приёмом пищи в постели.

«Во-первых, при потреблении пищи в положении лёжа или полулёжа высок риск заброса пищи в трахею. Из-за этого можно подавиться (вплоть до проблем с дыханием)», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила врач, еда лёжа может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или простыми словами — изжоги.

Гастроэнтеролог рекомендовала есть сидя, не торопясь, тщательно пережёвывая пищу, не глотая её кусками.

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