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Гастроэнтеролог Кожевникова заявила о вреде завтрака в постели

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Гастроэнтеролог, врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Олеся Кожевникова рекомендовала не злоупотреблять приёмом пищи в постели.
Гастроэнтеролог Кожевникова заявила о вреде завтрака в постели
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, при потреблении пищи в положении лёжа или полулёжа высок риск заброса пищи в трахею. Из-за этого можно подавиться (вплоть до проблем с дыханием)», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила врач, еда лёжа может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или простыми словами — изжоги.

Гастроэнтеролог рекомендовала есть сидя, не торопясь, тщательно пережёвывая пищу, не глотая её кусками.

Ранее врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, врач-эндоскопист «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова рассказала о причинах возникновения гастрита и его профилактике.

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