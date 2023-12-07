Гепатолог Ломова рассказала о вредных для печени продуктах

Врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова рассказала о продуктах, которые могут нанести вред печени.

Помимо алкоголя, который является самым опасным для печени, вредными можно также назвать продукты с высоким содержанием животного жира, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», — сказала специалист.

По мнению Ломовой, фрукты полезны, но употреблять их следует умеренно. Предпочтение лучше отдать несладким ягодам.

«Негативно сказаться на здоровье печени может и употребление консервов и полуфабрикатов, так как в этих продуктах содержится большое количество соли, консервантов и стабилизаторов», — заключила гастроэнтеролог.

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