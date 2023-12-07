RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Макиша посоветовала начинать новогоднее застолье с овощных салатов

Короткая ссылка
Диетолог Марина Макиша дала рекомендации по еде и закускам во время новогоднего праздничного застолья.
Диетолог Макиша посоветовала начинать новогоднее застолье с овощных салатов
  • Gettyimages.ru

«Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные нарезки, небольшую порцию ферментированных продуктов и тогда уже всё остальное», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По мнению специалиста, овощи и зелень содержат много клетчатки, которая стимулирует пищеварительную систему и формирует насыщение, нежирные нарезки из мяса и рыбы помогут усилить выработку пищеварительных фрагментов, а квашеная капуста или мочёные помидоры содержат пробиотические бактерии, помогающие пищеварению.

«Можно ещё поставить на новогодний стол салат «Ташкент» с говядиной и дайконом, содержащим определённые энзимы — ферменты, которые помогают лучше усваивать крахмалосодержащие продукты», — заключила Макиша.

Ранее врач-диетолог, косметолог Марият Мухина заявила, что популярная новогодняя закуска — заливная рыба — обладает целым рядом полезных свойств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить