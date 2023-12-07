Диетолог Макиша посоветовала начинать новогоднее застолье с овощных салатов

Диетолог Марина Макиша дала рекомендации по еде и закускам во время новогоднего праздничного застолья.

«Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные нарезки, небольшую порцию ферментированных продуктов и тогда уже всё остальное», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По мнению специалиста, овощи и зелень содержат много клетчатки, которая стимулирует пищеварительную систему и формирует насыщение, нежирные нарезки из мяса и рыбы помогут усилить выработку пищеварительных фрагментов, а квашеная капуста или мочёные помидоры содержат пробиотические бактерии, помогающие пищеварению.

«Можно ещё поставить на новогодний стол салат «Ташкент» с говядиной и дайконом, содержащим определённые энзимы — ферменты, которые помогают лучше усваивать крахмалосодержащие продукты», — заключила Макиша.

Ранее врач-диетолог, косметолог Марият Мухина заявила, что популярная новогодняя закуска — заливная рыба — обладает целым рядом полезных свойств.