RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Белоусова объяснила причину тяги к сладкому после тренировки

Короткая ссылка
Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, что тяга к сладкому после спортивной тренировки может свидетельствовать о низкой квалификации тренера.
Диетолог Белоусова объяснила причину тяги к сладкому после тренировки
  • Gettyimages.ru
  • © Charnchai

«Это значит, что у вас плохой инструктор, который не рассказал, как надо питаться. Это значит, что человек выжег весь запас лёгких углеводов в печени и в мышцах, и у него голодная кровь», — заявила Белоусова в интервью Радио Sputnik.

По словам диетолога, чтобы не допустить такого состояния, нужно поесть перед нагрузками либо во время тренировки пить фруктовый сок.

Специалист также посоветовала соблюдать питьевой режим во время тренировки, чтобы перебить тягу к сладкому. По её словам, для этого может помочь напиток с сиропом шиповника.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить