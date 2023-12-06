Диетолог Белоусова объяснила причину тяги к сладкому после тренировки

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, что тяга к сладкому после спортивной тренировки может свидетельствовать о низкой квалификации тренера.

«Это значит, что у вас плохой инструктор, который не рассказал, как надо питаться. Это значит, что человек выжег весь запас лёгких углеводов в печени и в мышцах, и у него голодная кровь», — заявила Белоусова в интервью Радио Sputnik.

По словам диетолога, чтобы не допустить такого состояния, нужно поесть перед нагрузками либо во время тренировки пить фруктовый сок.

Специалист также посоветовала соблюдать питьевой режим во время тренировки, чтобы перебить тягу к сладкому. По её словам, для этого может помочь напиток с сиропом шиповника.

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