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Диетолог Стародубцева посоветовала прививать детям здоровые пищевые привычки

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Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева посоветовала родителям закладывать у детей здоровые привычки и любовь к полезной еде.
Диетолог Стародубцева посоветовала прививать детям здоровые пищевые привычки
  • Gettyimages.ru

Ребёнок обязательно должен есть овощи и фрукты, при этом употреблять их нужно в цельном виде, поделилась она в беседе с РИАМО.

Диетолог посоветовала также приучать детей к зелени — класть её в блюда, самим выращивать микрозелень.

Стародубцева также отметила важность употребления чистой воды, а не соков, компотов и сладких напитков.

Также, по её словам, детям необходим белок, поэтому на столе должны быть мясо, птица, рыба и яйца. А для получения полезных жиров необходимо употреблять нерафинированные растительные масла, авокадо, семена, добавила врач.

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