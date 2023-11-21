Диетолог Гридина: стресс может стать причиной набора веса в холодное время года

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина назвала причины, по которым в осенне-зимний период люди сталкиваются с проблемой веса на фоне переедания.

Прежде всего, на желание увеличить количество съеденного может влиять эмоциональный фон, поделилась она в беседе с Life.ru.

По её словам, у людей, склонных к тревожности, в этот период может ухудшаться настроение.

«Также на настроение влияет снижение витамина D в организме. Из-за этого возникает желание заедать эти негативные эмоции, причём выбор падает на более калорийную пищу, жирные и сладкие блюда», — объяснила Гридина.

Она посоветовала в этом случае повысить уровень активности, чтобы расходовать больше энергии, а также наладить эмоциональное состояние, чтобы не заедать стресс.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.