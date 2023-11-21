Диетолог Гридина: стресс может стать причиной набора веса в холодное время года
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Прежде всего, на желание увеличить количество съеденного может влиять эмоциональный фон, поделилась она в беседе с Life.ru.
По её словам, у людей, склонных к тревожности, в этот период может ухудшаться настроение.
«Также на настроение влияет снижение витамина D в организме. Из-за этого возникает желание заедать эти негативные эмоции, причём выбор падает на более калорийную пищу, жирные и сладкие блюда», — объяснила Гридина.
Она посоветовала в этом случае повысить уровень активности, чтобы расходовать больше энергии, а также наладить эмоциональное состояние, чтобы не заедать стресс.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.