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Диетолог Мансурова: шоколад не портит кожу и не повышает холестерин

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что некоторые расхожие мнения о шоколаде не соответствуют действительности.
Диетолог Мансурова: шоколад не портит кожу и не повышает холестерин
  • Gettyimages.ru
  • © The Picture Pantry/Nicole Rae

Одно из них связано с тем, что из-за шоколада на коже якобы может появиться акне, хотя наукой это не подтверждено, объяснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», добавив, что аллергия может проявиться на содержащиеся в шоколаде добавки, а не на сам продукт.

Некоторые полагают, что из-за шоколада может повыситься уровень холестерина в крови, однако, по словам диетолога, это не так. Напротив, в составе качественного шоколада есть олеиновая кислота, из-за неё концентрация холестерина снижается.

В 100% шоколаде содержится 240 мг кофеина, как в 2,5 чашках кофе, что в целом не превышает безопасной дневной дозировки кофеина, а значит, не влияет плохо на сердце, отметила Мансурова.

Кроме того, она опровергла мнение о том, что шоколад противопоказан при диабете, и посоветовала выбирать продукт с максимально низким гликемическим индексом. Допустимое количество — пара долек горького шоколада, добавила специалист.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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