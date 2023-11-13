Диетолог Кондратенко посоветовала просчитывать БЖУ рациона на диете
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Важны долгие углеводы с умеренным гликемическим индексом, такие как гречка, киноа, бурый рис, овсяная крупа, поделилась диетолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Кроме того, по её словам, здоровое питание подразумевает потребление фруктов и молочных продуктов.
Жиры должны составлять не менее 30% от суточной калорийности рациона, напомнила Кондратенко. При этом необходимо ограничивать количество трансжиров, мононасыщенных жирных кислот, содержащихся в жирной и жареной пище, мясных полуфабрикатах, фастфуде, сладостях.
Помимо прочего, следует удовлетворять потребности организма в белке. Для мужчин это в среднем 120 г, для женщин — 90—100 г, заключила врач.
Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.