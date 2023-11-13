Диетолог Кондратенко посоветовала просчитывать БЖУ рациона на диете

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко рассказала, что в рамках программы снижения веса углеводы должны составлять 50% от суточной калорийности пищи, тогда как их количество обычно пытаются сократить люди, сидящие на диете.

Важны долгие углеводы с умеренным гликемическим индексом, такие как гречка, киноа, бурый рис, овсяная крупа, поделилась диетолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Кроме того, по её словам, здоровое питание подразумевает потребление фруктов и молочных продуктов.

Жиры должны составлять не менее 30% от суточной калорийности рациона, напомнила Кондратенко. При этом необходимо ограничивать количество трансжиров, мононасыщенных жирных кислот, содержащихся в жирной и жареной пище, мясных полуфабрикатах, фастфуде, сладостях.

Помимо прочего, следует удовлетворять потребности организма в белке. Для мужчин это в среднем 120 г, для женщин — 90—100 г, заключила врач.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.