Диетолог Мухина: продукты с хромом снижают тягу к сладкому
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Это могут быть цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных, поделилась она в беседе с сайтом «Москва 24».
«Нужно также замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты», — добавила Мухина.
Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.