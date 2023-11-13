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Диетолог Мухина: продукты с хромом снижают тягу к сладкому

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что преодолеть тягу к сладкому можно с помощью продуктов с содержанием хрома.
Диетолог Мухина: продукты с хромом снижают тягу к сладкому
  • Gettyimages.ru

Это могут быть цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных, поделилась она в беседе с сайтом «Москва 24».

«Нужно также замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты», — добавила Мухина.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.

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