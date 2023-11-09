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Диетолог Соломатина предупредила об ухудшении слуха из-за жирной и сладкой пищи

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление сладких и жирных продуктов может оказать негативное влияние на слух.
Диетолог Соломатина предупредила об ухудшении слуха из-за жирной и сладкой пищи
  • Gettyimages.ru

Такие продукты, как жирное мясо и фастфуд, способствуют развитию атеросклероза, объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

«При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды — и человек начинает хуже слышать», — объяснила врач.

Употребление сладостей также может привести к развитию диабета. При этом заболевании зачастую разрушаются клетки головного мозга и слухового аппарата, добавила Соломатина.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать определённые правила.

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