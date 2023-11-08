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Диетолог Джутова посоветовала ужинать не позднее чем за 4 часа до сна

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Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова развеяла популярные мифы о питании, в частности о том, что после 18:00 есть нельзя.
Диетолог Джутова посоветовала ужинать не позднее чем за 4 часа до сна
  • Gettyimages.ru

«Это справедливо, если вы отправляетесь спать в 20:00. Если же такой возможности (или потребности) у вас нет, достаточно закончить последний приём пищи за четыре часа до сна, но не позже 20:30, когда биоритмы человеческого организма настраиваются на работу в ночном режиме», — поделилась специалист в разговоре с РИАМО.

Также правильное питание базируется на принципе разумной достаточности, напомнила диетолог.

Джутова посоветовала не переедать и придерживаться принципа «часто и понемногу», ограничив порцию 200—250 гр. на один приём и принимая таким образом пищу 4—5 раз в день. По её словам, пользы от такого питания больше, чем от обильных трапез.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.

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