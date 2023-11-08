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Педиатр Синицына: фастфуд в больших количествах может вызвать привыкание

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Детский врач-эндокринолог, педиатр «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Анастасия Синицына предупредила о потенциальной опасности фастфуда, который при злоупотреблении способен вызвать привыкание.
Педиатр Синицына: фастфуд в больших количествах может вызвать привыкание
  • Gettyimages.ru

Воздействие на организм усилителей вкуса, которые содержатся в продуктах быстрого питания, подобно наркотическому, объяснила специалист в разговоре с газетой «Известия».

«Человеку хочется употреблять продукты с их содержанием всё больше и больше. При этом организму наносится серьёзный вред», — объяснила Синицина.

Она также напомнила, что вред от такой пищи усиливается тем, что её обычно запивают большим количеством газированных напитков с высоким содержанием сахара. При этом растягиваются стенки желудка, а также повышается выработка инсулина, что способствует развитию сахарного диабета.

Наряду с этим, в фастфуд добавляют различные красители, которые могут вызвать аллергию, а также негативно воздействуют на нервную систему, способствуют кислородному голоданию и снижению внимания, особенно у детей, заключила педиатр.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.

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