Нутрициолог Макарова: совместная готовка поможет приучить детей к полезной еде
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К делу нужно подойти с фантазией, украсив тарелку ягодами, бананами и другими натуральными продуктами, сказала она в разговоре с Life.ru.
Также, по её словам, полезно привлекать детей к процессу приготовления блюд.
«Они точно захотят есть то, что сделали самостоятельно. Так ребёнок узнает много интересного, например, что из цельных продуктов можно приготовить самые разнообразные блюда», — сказала Макарова.
Она посоветовала готовить детям натуральные и полезные десерты, а при приготовлении традиционных блюд использовать только полезные продукты.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.