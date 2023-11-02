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Нутрициолог Макарова: совместная готовка поможет приучить детей к полезной еде

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Натуропат, нутрициолог Ирина Макарова дала несколько советов родителям, как приучить ребёнка к здоровой пище. По её словам, блюда надо вместе готовить и красиво подавать.
Нутрициолог Макарова: совместная готовка поможет приучить детей к полезной еде
  • Gettyimages.ru

К делу нужно подойти с фантазией, украсив тарелку ягодами, бананами и другими натуральными продуктами, сказала она в разговоре с Life.ru.

Также, по её словам, полезно привлекать детей к процессу приготовления блюд.

«Они точно захотят есть то, что сделали самостоятельно. Так ребёнок узнает много интересного, например, что из цельных продуктов можно приготовить самые разнообразные блюда», — сказала Макарова.

Она посоветовала готовить детям натуральные и полезные десерты, а при приготовлении традиционных блюд использовать только полезные продукты.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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