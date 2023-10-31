Врач Чернышова: из-за диет в организме может начаться дефицит витаминов

Врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила ситуации, при которых у человека может наблюдаться дефицит витаминов.

Такое состояние может быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, когда поступающие с пищей витамины не усваиваются организмом, отметила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Также в ряде ситуаций у человека может наблюдаться повышенный расход витаминов.

«Например, при высоких физических нагрузках, во время беременности, роста организма и после перенесённой тяжёлой болезни», — уточнила Чернышова.

Но чаще всего, по её словам, нехватка витаминов связана с неполноценным рационом. Это относится и ко всевозможным диетам, и к разным типам питания, таким как вегетарианство и веганство.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.