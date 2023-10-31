Диетолог Королёва: алкоголь и кофе усиливают тревожность

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рекомендовала в период стресса отказаться от кофе и алкоголя, так как эти напитки усиливают чувство тревоги.

Алкоголь плохо влияет на нервную систему и на весь организм в целом, отметила она в беседе с сайтом «Москва 24».

«Если распитию спиртных напитков предшествовали какие-то негативные состояния, события, то тревожность после их употребления может повыситься», — предупредила Королёва.

Кроме того, по её словам, при стрессовых ситуациях рекомендуется отказаться от кофе из-за содержащегося в нём кофеина, который также способен усиливать тревожность.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва в беседе с газетой «Известия» рассказала, что молодой гранат можно употреблять с косточками, поскольку в них содержится полезная для организма грубоволокнистая клетчатка.