Диетолог Соломатина рассказала о пользе шоколада для пожилых

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что качественный шоколад с 70%-м содержанием какао-бобов полезен для здоровья и обладает омолаживающими свойствами, что делает этот продукт полезным для людей в возрасте.

Такой шоколад обладает антиоксидантными свойствами, объяснила она в беседе с «Вечерней Москвой».

За счёт содержащихся в составе шоколада веществ сокращается скорость старения, снижается вероятность развития онкологии, атеросклероза, воспалений, отметила Соломатина.

Кроме того, большое количество магния в составе благоприятно влияет на нервную и костную системы.

«Вещество успокаивает и расслабляет, улучшает состояние волос, зубов, ногтей и костей. Под воздействием магния расширяются сосуды и понижается давление», — добавила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Кристина Чепыгова в беседе с газетой «Известия» заявила, что витамин D играет важную роль в усвоении организмом кальция, необходимого для формирования крепких и здоровых костей.