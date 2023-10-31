Диетолог Соломатина рассказала о пользе шоколада для пожилых
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Такой шоколад обладает антиоксидантными свойствами, объяснила она в беседе с «Вечерней Москвой».
За счёт содержащихся в составе шоколада веществ сокращается скорость старения, снижается вероятность развития онкологии, атеросклероза, воспалений, отметила Соломатина.
Кроме того, большое количество магния в составе благоприятно влияет на нервную и костную системы.
«Вещество успокаивает и расслабляет, улучшает состояние волос, зубов, ногтей и костей. Под воздействием магния расширяются сосуды и понижается давление», — добавила диетолог.
Ранее врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Кристина Чепыгова в беседе с газетой «Известия» заявила, что витамин D играет важную роль в усвоении организмом кальция, необходимого для формирования крепких и здоровых костей.