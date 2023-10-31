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Диетолог Михалёва назвала мясо по-французски опасным видом ужина

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что блюда с содержанием большого количества жира, углеводов и соли не следует есть на ужин из-за риска набора веса.
Диетолог Михалёва назвала мясо по-французски опасным видом ужина
  • Gettyimages.ru
  • © S_A_N

К таким блюдам можно отнести жареное мясо с картошкой или запечённое мясо по-французски. Это одни из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Врач посоветовала выбирать лёгкие варианты ужина и есть за два-три часа до сна.

«Это могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольшом количестве, блюда из творога», — подытожила Михалёва.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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