Диетолог Михалёва назвала мясо по-французски опасным видом ужина
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К таким блюдам можно отнести жареное мясо с картошкой или запечённое мясо по-французски. Это одни из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, объяснила она в беседе с газетой «Известия».
Врач посоветовала выбирать лёгкие варианты ужина и есть за два-три часа до сна.
«Это могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольшом количестве, блюда из творога», — подытожила Михалёва.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.