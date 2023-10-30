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Хирург Умнов: «осенние» сладости способствуют набору лишнего веса

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Хирург Александр Умнов рассказал, что любимые многими «осенние» сладости, такие как печёные яблоки, тыквенный латте, булочки с корицей, небезопасны для здоровья.
Хирург Умнов: «осенние» сладости способствуют набору лишнего веса
  • Gettyimages.ru
  • © Instants

Калораж печёного яблока повышают добавки: сахар, сироп, варенье, мёд, отметил врач в разговоре с Life.ru.

По его замечанию, это может способствовать набору веса. То же самое можно сказать о булочках с корицей, которые содержат много быстрых углеводов. Из-за скачков глюкозы в крови постепенно может развиться сахарный диабет, отметил Умнов.

Если говорить о тыквенном латте, то в тыквенном сиропе содержится много сахара. Напиток противопоказан при диабете. Также сироп содержит ароматизатор «тыква», включающий сорбат калия, который вреден для микрофлоры кишечника, сказал хирург.

Кроме того, одна порция напитка может содержать около 200 Ккал, добавил он.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «Клиники на Маросейке» Юлия Хрулёва в беседе с газетой «Известия» рассказала о причинах возникновения тяги к сладкому. По её словам, в большинстве случаев это связано с привычками в питании и индивидуальными предпочтениями человека.

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