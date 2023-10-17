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Врач Михалёва: молодой гранат полезнее есть с косточками

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что молодой гранат можно употреблять с косточками, поскольку в них содержится полезная для организма грубоволокнистая клетчатка.
Врач Михалёва: молодой гранат полезнее есть с косточками
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Достаточное потребление клетчатки — это профилактика рака кишечника, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Врач напомнила, что клетчатка сорбирует и выводит из организма токсины, тяжёлые металлы, холестерин, нормализует перистальтику.

При этом, по словам Михалёвой, косточки граната можно употреблять в пищу, только если они мягкие, поскольку твёрдые могут поранить слизистую оболочку желудка и кишечника.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов и орехов.

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