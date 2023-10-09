Узнать больше

Диетолог Соломатина: пшённая каша полезна для нервной системы в пожилом возрасте

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пшённая каша полезна для пожилых. В частности, в ней много витаминов группы B, особенно B1 и B2, что хорошо влияет на нервную систему и внешний вид.
Диетолог Соломатина: пшённая каша полезна для нервной системы в пожилом возрасте
  • Gettyimages.ru

«В этой каше есть витамин PP, который защищает от атеросклероза, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также фтор, который хорошо действует на зубную эмаль», — сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, в составе крупы присутствует кальций, полезный для зубов, волос и костей, калий, необходимый для здоровья сердца, и магний для нервной системы, отметила Соломатина.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом«360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить