Диетолог Соломатина: пшённая каша полезна для нервной системы в пожилом возрасте

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пшённая каша полезна для пожилых. В частности, в ней много витаминов группы B, особенно B1 и B2, что хорошо влияет на нервную систему и внешний вид.

«В этой каше есть витамин PP, который защищает от атеросклероза, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также фтор, который хорошо действует на зубную эмаль», — сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, в составе крупы присутствует кальций, полезный для зубов, волос и костей, калий, необходимый для здоровья сердца, и магний для нервной системы, отметила Соломатина.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом«360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.